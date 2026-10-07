В Польше разрабатывают законопроект о подготовке к «довоенному периоду» на фоне опасений представителей НАТО о якобы возможном «нападении» России в этом году. Об этом сообщает Merkur.de.

По данным польских СМИ, Министерство обороны Польши разработало законопроект, направленный на укрепление обороноспособности страны и улучшение связей между вооруженными силами и службами внутренней безопасности.

Также сообщается, что Варшава планирует увеличить численность своей армии до 300 тысяч профессиональных солдат к 2039 году.