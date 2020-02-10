Греция собирается ужесточить политику в отношении беженцев

Греция намерена ограничить срок, на который предоставляется убежище, тремя годами, заявил в воскресенье, 9 февраля министр миграции и убежища Панагиотис Митаракис в интервью газете «Вима». А если условия в стране, откуда прибыл беженец, изменились, то статус не будет продлен. Таким образом, новое консервативное правительство Кириакоса Мицотакиса еще больше ужесточает процедуры предоставления убежища и проживания для вынужденных мигрантов.

Митаракис объясняет эту позицию тем, что «трудно интегрировать различные группы населения». По его словам, Греция уже предоставила убежище около 40 тысячам человек с начала кризиса в 2015 году. Еще 87 тысяч ходатайств о предоставлении убежища находятся на рассмотрении. 36 тысяч просителей сейчас остаются в переполненных лагерях на пяти островах в Эгейском море, где предусмотрены условия для 6200 человек. Гуманитарные организации постоянно критикуют Грецию за перенаселенность лагерей, одновременно это вызывает возмущение жителей островов. (DW)