Принятый парламентом Греции законопроект касательно работы муфтиятов в очередной раз нарушает права и свободы турецкого нацменьшинства в западной Фракии. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, говорится в заявлении МИД Турции в связи с принятым парламентом Греции новым законопроектом, регулирующим деятельность муятиятов на территории страны.

«Этим решением Греция продолжает нарушать гарантированные международными соглашениями права и свободы наших соотечественников в вопросе вероисповедания, и пытается преобразовать институт муфтията в структуру, подконтрольную греческому правительству», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что новый законопроект в очередной раз нарушает права и свободы турецкого нацменьшинства Западной Фракии, которые были гарантированы международными соглашениями, в частности Лозаннским мирным договором.

Законопроект был подготовлен без консультаций с представителями турецкого меньшинства Западной Фракии, Анкара полностью поддерживает опубликованное накануне заявление Консультативного совета турецкого меньшинства Западной Фракии по данному законопроекту, говорится в заявлении МИД.

В заявлении напомнили, что в соответствии с 40-й статьей Лозаннского мирного договора турецкому меньшинству Западной Фракии предоставляется право создавать, управлять и контролировать свои собственные религиозные, образовательные и благотворительно-социальные институты. Случаи нарушения этого права Грецией в прошлом были признаны решениями Европейском суде по правам человека, говорится в заявлении.

Турция будет и впредь внимательно следить за соблюдением прав и свобод своих соотечественников, отметили в МИД.