Посол в отставке, греческий дипломат Леонид Хризантопулос 13 ноября прокомментировал антироссийское заявление министра национальной обороны Греции Никоса Панайотопулоса.

Ранее Панайотопулос на форуме в Эстонии заявил, что НАТО должна отреагировать на «агрессивные действия России» и «подготовиться к длительной борьбе в своих отношениях с Россией».

По мнению Хризантопулоса, такие слова не способствуют развитию греко-российских отношений. Особенно его удивило, что высказывание было произнесено в преддверии встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента РФ Владимира Путина в начале декабря в Москве.

«Агрессивные действия ведет не Россия, а НАТО, поскольку она окружает Россию, а не наоборот… Заявления министра вызывают сожаление, особенно с учетом визита премьер-министра в Москву в следующем месяце», — сказал Хризантопулос Sputnik»Греция» .

Он также вспомнил об обмане Запада в 1989 году, «когда Горбачева заверили, что, если он согласится на воссоединение двух Германий — Восточной и Западной, — дальнейшего расширения НАТО не будет».

Однако, как отметил дипломат, НАТО значительно расширилась и «окровавило» планету за последние 30 лет.

Хризантопулос считает, что НАТО наращивает свое присутствие в Черном море только для того, чтобы окружить Россию и бросить ей вызов.

«В 2007 году, когда я был генеральным секретарем ОЧЭС, американцы с Мэтью Брайза (бывший посол США и бывший замгоссекретаря) спросили меня, следует ли им отправлять корабли в Черное море для борьбы с терроризмом. Я ответил отрицательно, потому что ВМС США не знают вод Черного моря, и Турция и Румыния патрулируют в связи с проблемой терроризма. Тогда они не отправили корабли в Черное море. Это было бы провокационным шагом против России», — сказал дипломат.

10 ноября сообщалось, что разведывательная авиация Североатлантического альянса (НАТО) в последние сутки значительно увеличила интенсивность полетов у границ России в черноморском регионе.

9 ноября Минобороны России заявило, что действия США в Черном море связанных с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе.

30 октября штабы шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. 7 ноября шестой флот военно-морских сил США опубликовал фотографии своих кораблей в Черном море.

8 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. По его словам, действия сил альянса нарушают все обещания и обязательства, которые были закреплены в основополагающем акте Россия–НАТО.

1 ноября президент России Владимир Путин указал на то, что зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России. Российский лидер подчеркнул, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации ((iz. ru)