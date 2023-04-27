Процесс голосования на выборах президента и нового состава парламента Турции начался в четверг за рубежом и на пограничных пунктах.

Как передает АПА, об этом сообщил телеканал ТРТ.

В соответствии с принятым ранее решением Центризбиркома 156 участков открылись в 75 странах. Они размещены в турецких диппредставительствах. На пограничных пунктах, сухопутных КПП, в аэропортах и морских гаванях республики создано 4,6 тыс. точек для волеизъявления выезжающих за рубеж. Всего за пределами Турции могут проголосовать более 3,6 млн граждан.

Процедура голосования за рубежом и на погранпунктах продлится до 9 мая, после чего все бюллетени будут посчитаны и направлены в ЦИК. Избирательные участки будут открыты круглосуточно как для выезжающих, так и для находящихся за пределами республики граждан. Впервые на нынешних выборах за рубежом смогут проголосовать более 277 тыс. турок.