Граждане, добровольно поступившие на действительную военную службу, будут переведены прямо в офицерский состав

Граждане, добровольно поступившие на действительную военную службу в Службу государственной безопасности, Службу внешней разведки Азербайджанской Республики и Государственную пограничную службу Азербайджанской Республики, будут переведены прямо в офицерский состав.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в указе, подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым «О внесении поправок в Закон Азербайджанской Республики «О военной обязанности и воинской службе» и «О применении Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и воинской службе» и «Утверждении «Положения о Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики».

В соответствии с указом, день подписания приказа о поступлении на военную службу для лиц, добровольно поступивших прямо в офицерский состав Службы государственной безопасности, Службы внешней разведки Азербайджанской Республики и Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики будет считаться днем начала действительной военной службы.