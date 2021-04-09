Граждан Сент-Винсента и Гренадин эвакуируют из-за угрозы извержения вулкана

Власти Гренадин и Сент-Винсента приняли решение о начале эвакуации граждан на фоне угрозы извержения вулкана. Об этом сообщает премьер островного государства Ралф Гонсалвес в своем Twitter.

Он отметил, что всего ожидается эвакуация 110 тыс. граждан.

«Я издал приказ об эвакуации всех жителей, проживающих в «красных зонах» на северо-востоке и северо-западе острова», — написал Гонсалвес.

Премьер также обратился к другим гражданам с призывом действовать для обеспечения своей безопасности.

Днями ранее сейсмологи издали предупреждение о том, что были зафиксированы подземные толчки, которые свидетельствуют о скором начале извержения вулкана.(Газета.Ru)

| 2021-04-09T06:48:40+04:00 9 апреля 2021, 10:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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