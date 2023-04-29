29 апреля в рамках Гран-при Азербайджана квалификация к спринту «Формулы-1».

Сессия определила стартовый порядок спринта, который состоится сегодня в 17:30, сообщает #.

Напомним, что квалификация к воскресной гонке прошла 28 апреля. Поул завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Итоговая таблица Гран-при Азербайджана Формула — 1, квалификация к спринту:

Шарль Леклер («Феррари») – 1.41,697 Серхио Перес («Ред Булл») +0,147 Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,290 Джордж Рассел («Мерседес») +0,555 Карлос Сайнс («Феррари») +0,590 Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,805 Алекс Албон («Уильямс») +1,149 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,313 9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,367 10. Ландо Норрис («Макларен») – не показал времени

Выбыли после второго сегмента:

Оскар Пиастри («Макларен») Нико Хюлькенберг («Хаас») Эстебан Окон («Альпин») Кевин Магнуссен («Хаас») Логан Сарджент («Уильямс»)

Выбыли после первого сегмента: