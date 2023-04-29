29 апреля  в рамках Гран-при Азербайджана квалификация к спринту «Формулы-1».

Сессия определила стартовый порядок спринта, который состоится сегодня в 17:30, сообщает #.

 

Напомним, что квалификация к воскресной гонке прошла 28 апреля. Поул завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

 

Итоговая таблица Гран-при Азербайджана Формула — 1,  квалификация к спринту:

 

 

  1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.41,697
  2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,147
  3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,290
  4. Джордж Рассел («Мерседес») +0,555
  5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,590
  6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,805
  7. Алекс Албон («Уильямс») +1,149
  8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,313 9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,367 10. Ландо Норрис («Макларен») – не показал времени

 

Выбыли после второго сегмента:

 

  1. Оскар Пиастри («Макларен»)
  2. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
  3. Эстебан Окон («Альпин»)
  4. Кевин Магнуссен («Хаас»)
  5. Логан Сарджент («Уильямс»)

Выбыли после первого сегмента:

  1. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
  2. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
  3. Юки Цунода («Альфа Таури»)
  4. Пьер Гасли («Альпин»)
  5. Ник де Врис («Альфа Таури»)

 

 

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