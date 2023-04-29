29 апреля в рамках Гран-при Азербайджана квалификация к спринту «Формулы-1».
Сессия определила стартовый порядок спринта, который состоится сегодня в 17:30, сообщает #.
Напомним, что квалификация к воскресной гонке прошла 28 апреля. Поул завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Итоговая таблица Гран-при Азербайджана Формула — 1, квалификация к спринту:
- Шарль Леклер («Феррари») – 1.41,697
- Серхио Перес («Ред Булл») +0,147
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,290
- Джордж Рассел («Мерседес») +0,555
- Карлос Сайнс («Феррари») +0,590
- Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,805
- Алекс Албон («Уильямс») +1,149
- Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,313 9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,367 10. Ландо Норрис («Макларен») – не показал времени
Выбыли после второго сегмента:
- Оскар Пиастри («Макларен»)
- Нико Хюлькенберг («Хаас»)
- Эстебан Окон («Альпин»)
- Кевин Магнуссен («Хаас»)
- Логан Сарджент («Уильямс»)
Выбыли после первого сегмента:
- Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
- Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
- Юки Цунода («Альфа Таури»)
- Пьер Гасли («Альпин»)
- Ник де Врис («Альфа Таури»)