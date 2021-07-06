Все происходит ровно так, как мы и прогнозировали. В Армении набирает обороты кампания недовольства ОДКБ. Напомню, что 3 июля генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что обострение ситуации на юге Армении в связи с установлением новой границы с Азербайджаном является «пограничным инцидентом» и не подпадает под положения устава ОДКБ о коллективной обороне.

Так рухнули надежды армянской стороны хотя бы сейчас вовлечь ОДКБ в армяно-азербайджанский конфликт. Такая мечта была у официального Еревана давно. Помнится, еще в период, когда президентом Армении был Серж Саргсян, а министром обороны Сейран Оганян, такого рода заявления были очень частыми. Они даже обрели характер убежденности армянской стороны, что иначе и быть не может.

Правда, потом в Ереване начали сомневаться в собственной же уверенности. Впервые это произошло после четырехдневной апрельской войны 2016 года. Тогда армянское общество и руководство страны-оккупанта были в шоке не только от того, как легко и быстро рухнул миф о «непобедимости» армянской армии. И не только от того, что азербайджанская армия освободила свыше 20 квадратных километров ранее оккупированных территорий, заняв ряд важнейших высот.

Они были шокированы тем, что ОДКБ не вмешалось в этот конфликт. Позже, уже при нынешней армянской власти, также имели вооруженные инциденты на передовой, в которые ОДКБ также не влезла. Наконец, Организация не вмешалась в ход 44-дневной войны, хотя официальный Ереван, армянская диаспора в России, армянские и проармянские эксперты в российских СМИ криком кричали о важности вмешательства ОДКБ в эту войну.

Но им ответили кратко, логично и ясно — это война идет на официально признанных всем миром территориях Азербайджана и потому нет у ОДКБ никаких оснований в нее вмешиваться. Сколько тогда проклятий было озвучено в адрес руководства Организации, а также в адрес президента России Владимира Путина, которого армянская сторона назвала главным виновником своего поражения! Никакие логические аргументы на обезумевшую от разгромного и унизительного поражения армянскую сторону не действовали.

И вот теперь С.Зась вызвал своим заявлением новый приступ ярости у армянской стороны. Возмущается, к примеру, лидер Консервативной партии Армении Микаел Айрапетян. «Да, ОДКБ уже официально отказалась от своих обязательств, доказав, что для нас это как минимум ненужная и опасная организация. Со временем опасность возрастет: кто члены этой организации – отверженные всем миром автократические Россия и Беларусь и центрально-азиатские бутафории? Теперь ОДКБ начнет поглощать мусульманский мир Востока, в том числе, не признавший Армению Пакистан, Азербайджан и иже с ними», — нес он ахинею в интервью изданию «Лрагир».

Сложно, говоря словами Мрожека, видеть в нем партнера по дискуссии, ибо у Айрапетяна галлюцинации. Он называет «отверженными всем миром автократическими» те страны, которые входят с Арменией в кучу организаций, начиная от ОДКБ и заканчивая ТС и ЕАЭС. Плюс, охрану армяно-турецкой и армяно-иранской границы обеспечивают российские пограничники. Да и в Зангезуре они могут появиться скоро, как того просит официальный Ереван. Про дисслоцированную в Гюмри 102-ую российскую базу даже напоминать как-то неудобно.

Как неудобно и комментировать чушь о перспективах «поглощения» со стороны ОДКБ мусульманского мира Востока, включая Пакистан. Впрочем, Айрапетяна несло. Он заявил, что Армения обязана отстаивать каждый метр своей границы с боем, «параллельно обратившись в Совет безопасности ООН и к нашим цивилизационных союзникам – США и Европе, в частности, Франции».

Ну и, чтобы два раза не вставать, он изрек еще и про то, что «единственный путь – родная нам цивилизация – Запад с его НАТО, Евросоюзом, военным союзом с США». В общем, классическое бендеровское «Запад нам поможет» в действии. О том, что это не более, чем плод очередной фантазии очередного армянского политика даже уточнять не стоит. Лишь замечу, что Азербайджан уже вовсю развивает, официально это оформив, отношения с Турцией, армия которой является второй по силе в НАТО.

Армяне же продолжают мечтать. Они, как это ни смешно покажется трезвомыслящему человеку, верят в свою мифическую важность и исключительность. О том, что РА давно уже не представляет никакого интереса ни для России и ОДКБ, ни для Запада и НАТО, там не хотят даже думать. И это забавно. Ровно такой же забавной является и риторика члена правящей партии «Гражданский договор» Рубена Рубиняна.

В беседе с радиостанцией «Свобода» он назвал заявление генсека ОДКБ Станислава Зася «странным, как минимум». «Армения обратилась к ОДКБ на основе второй статьи договора ОДКБ, а также регламента ОДКБ по реагированию на кризисные ситуации. Вторая статья договора ОДКБ, на основе которой Армения обратилась в организацию, предусматривает следующие случаи, когда, например, есть угроза суверенитету, территориальной целостности, безопасности или миру и безопасности стран-членов», — сетовал он.

Рубиняна, замечу, прочат на пост нового министра иностранных дел Армении. Вот он и отрабатывает в информационном пространстве, пытаясь набрать политические очки. Именно пытаясь. Потому как, получается очень плохо. А все потому, что в ОДКБ свою позицию уже озвучили и менять ее не собираются. В том числе и потому, что у Азербайджана, который не входит в Организацию, гораздо более тесные отношения со странами-членами ОДКБ, чем у Армении, которая пока там членствует, но явно мечтает соскочить, бросившись в объятия НАТО. Все это так очевидно, но так трудно понимается в Армении. Впрочем, это их проблемы.