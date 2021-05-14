ГПС заявила о продолжающихся переговорах с армянской стороной

Государственная пограничная служба (ГПС) прокомментировала недавние события на азербайджано-армянской границе.

В пресс-службе ГПС в ответ на запрос АПА сообщили, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана, на государственной границе с Арменией продолжает создаваться необходимая инфраструктура пограничной обороны и безопасности.

«На днях министерство иностранных дел опубликовало официальную позицию по событиям в этом направлении. Сейчас же ведутся обсуждения с участием представителей азербайджанской и армянской госпогранслужб», — сказано в сообщении.

Отметим, что размещение азербайджанских военнослужащих у озера Гарагёль в Лачинском районе на границе с Арменией вызвало обеспокоенность у армянской стороны.

| 2021-05-14T16:46:27+04:00 14 мая 2021, 17:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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