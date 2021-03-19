ГПС открыла новую воинскую часть на границе с Арменией

19 марта на территории Губадлинского района на государственной границе с Арменией приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть — пограничная комендантская служба.

Как сообщили АПА в пресс-центре ГПС, на церемонии, организованной в связи с этим событием, заместитель начальника Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Азад Алекперов передал личному составу поздравление начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева по случаю начала деятельности новой воинской части.

Было отмечено, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана, за короткий срок была организована служебно-боевая деятельность четвертой по счету воинской части на этих территориях, и это имеет большое значение для охраны освобожденных государственных границ.

В конце мероприятия была награждена группа военнослужащих, отличившихся в служебной деятельности.