Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Чернигове состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой координировали подготовку освобождения украинских земель.

«Новое выездное заседание Ставки. Первое было в Днепре, теперь – в Чернигове. Ключевые вопросы безопасности — на передовой, в северных регионах и на границе. Доложили командующие направлений — на этот раз генералы Сырский и Тарнавский докладывали по защищенной связи, а не лично, с самых горячих участков фронта. Ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и всей Донецкой области. Белогоровка и вся Луганщина», — сказал Зеленский во время вечернего обращения к украинцам.

Также участие в заседании Ставки принимали Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко и представители Министерства обороны.

«Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель», — сказал Зеленский. (УНИАН)