Государственные предприятия все-таки сокращают работников

Несмотря на заверения Министерства труда и социальной защиты о недопустимости сокращения работников в период пандемии, с весны наблюдается тенденция спада статистики числа бюджетных тружеников.

Судя по сводкам официальной статистики, упомянутая тенденция продолжается вот уже несколько месяцев. Госкомстат обнародовал тенденции на рынке труда за декабрь минувшего года, согласно которым число работников по найму в частном секторе за месяц выросло на 1,8%, а в госучреждениях и предприятиях сократилось на 0,8%.

По предварительным данным по состоянию на 1-ое января этого года, число работников по найму по стране составляет 1 млн. 691,8 тыс. человек, на 2,7% (45,2 тыс. человек) больше, чем в начале прошлого года. Это самый высокий показатель с начала 2000-х годов. В настоящее время в государственном секторе экономики трудятся 910,8 тыс. человек или 53,8% работников по трудовым договорам.

В декабре по сравнению с предыдущим месяцем вырос и размер среднемесячной заработной платы. Таком образом, среднегодовой размер средней заработной платы в Азербайджане составил 707,3 манат, на 11,4% больше, чем в позапрошлом году и 0,5% больше, чем за январь-ноябрь прошлого года, сообщило ведомство.

По мнению независимых экономистов, такая тенденция обозначилась уже в первые месяцы карантина — в апреле и мае, когда только обсуждалась реализация программы компенсации части заработной платы наемных работников. Вознамерившись воспользоваться этим, владельцы частного бизнеса принялись регистрировать своих нелегальных работников, но не смогли получить эти средства, поскольку последующим решением правительства компенсация части зарплат полагалась только применительно к части зарплат сотрудников, официально зарегистрированных до марта.

Другой фактор роста трудовых договоров обусловлен тем, что во время карантина нелегальные работники не могли зарегистрироваться в электронной системе İcaze.e-gov.az. Как следствие этого нуждающиеся в сотрудниках работодатели были вынуждены оформлять трудовые отношения, чтобы получать для сотрудников пропуска. Это также поспособствовало легализации занятости. В силу приведенных обстоятельств сегодня мы наблюдаем положительную тенденцию легализации наемных работников за время карантина, но она кратковременна и неустойчива, утверждают специалисты. Все эти процессы приводили к сокращению числа бюджетников и, напротив, росту количества регистрируемых трудовых отношений в частном секторе.

Возвращаясь к сокращению числа бюджетных тружеников, сложно не вспомнить неоднократные заявления Минтруда о недопустимости сокращений в карантин. Здесь сообщали, что в период пандемии профильным ведомством предпринимаются все меры для сохранения рабочих мест и заработной платы наемных работников. В довесок этому, разрабатывается электронная система контроля над работодателями, не допускающая, по данным ведомства, неправомерного расторжения трудовых договоров.

Помимо всего прочего, статистика традиционно информирует о повышении зарплат. Между тем по той же официальной статистике текущий год отметился тенденцией спада. Так, в январе – марте минувшего года этот социально-значимый показатель увеличился до 744,5 манатов, однако в течение всего прошлого года зарплаты граждан уменьшались. За январь – декабрь минувшего года средняя зарплата по стране сократилась по официальной версии до 707,3 манатов, тогда как в январе –марте она была на уровне 744,5 манатов. И хотя среднемесячная заработная плата в первом квартале минувшего года увеличилась по сравнению с позапрошлым годом, в следующие девять месяцев она падала.