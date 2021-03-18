Государственная помощь – тоже доход и платить с нее налог правомерно

В редакцию # поступила жалоба от предпринимателя, негодующего по поводу запроса налоговой оплатить государственный взнос с денег, полученных им в виде помощи от государства во время пандемии на погашение зарплат наемных работников.

«Во время карантина государство выплачивало 50% от фонда заработной платы в качестве поддержки предпринимателям, — говорится в обращении бизнесмена. – Сейчас же с нас требуют включить сумму поддержки в доход и заплатить с нее налоги». По мнению автора обращения, такое, мягко говоря, нелогично.

К жалобе в редакцию прилагается письменное извещение из Министерства налогов, согласно которому этот налог должен быть уплачен. Ведомство информирует, что в соответствии с планом мероприятий Кабинета министров АР от 4 апреля минувшего года индивидуальные предприниматели получили средства для погашения части зарплат своих работников. Это было сделано во избежание сокращения рабочих мест во время пандемии.

«Сообщаем вам, что полученные пострадавшими от пандемии налогоплательщиками государственные средства для выплаты заработных плат относятся к их доходам, а следовательно, подлежат налогообложению», — говорится в письме.

За выяснением обстоятельств этого дела редакция # обратилась к юристу и финансисту Акраму Гасанову.

«По действующему Налоговому кодексу любые поступления, как и указано в письме, это доход. А если это доход и в НК не сказано, что подобная помощь со стороны государства освобождается от налога, то налоговый орган обязан привлечь к налогообложению. Могу даже сказать, что сам, будучи ко всему прочему, индивидуальным предпринимателем, тоже получал в прошлом году подобную помощь государства и в своем отчете указал это как доход. Даже без подобного обращения со стороны налогового органа. Поскольку знаю, что так следует по закону», — сказал на это наш собеседник.

Иными словами, логика проста, говорит эксперт. Если по закону это доход, а это действительно доход вне зависимости от источника, и если в НК нет исключения, а там его нет, доход облагается налогом.

«Ничего нелогичного здесь нет, поскольку государство, с одной стороны, возвращает убыток, а после удерживает налог с этой суммы. И забирает не все, а только часть. Потому в любом случае предприниматель приобрел, ведь государство ему помогло. Конечно же, можно внести в НК изменения в том плане, что если помощь следует от государства, то сумма не облагается налогом. Но для этого следует внести изменения в Налоговый кодекс и это вполне может быть, поскольку ничего нелогичного в этом нет. Но в данном случае следует руководствоваться действующим налоговым законодательством, а письмо основано на законе и ничего предосудительного в нем нет. Повторяю, я и многие предприниматели в своем годовом отчете учли эту помощь как доход, но видимо кто-то не сделал этого и налоговый орган был вынужден обращаться к таким предпринимателям», — заключил Гасанов.

Напомним, что в рамках антикризисного пакета правительства была обеспечена сохранность рабочих мест и заработной платы 1 665 000 (в том числе 751 300 в частном секторе) работников по найму государственного и частного секторов национальной экономки.