2 февраля в Посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел России.

Отмечено, что данная мера является ответом на предпринятый в октябре 2021 г. черногорскими властями недружественный шаг – предоставление политического убежища гражданину Российской Федерации Т.М.Исмаилову, объявленному по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации.