Господин Литвинович – кто он, и с чем едет в Баку

В Баку едет «господин Литвинович» – известный российский чтец впервые представит бакинцам новую эксклюзивную программу. Музыкально — поэтический вечер экстраординарного чтеца пройдет 12 и 13 апреля на двух площадках – в камерном зале Русского драмтеатра и в Landmark Baku Cine Club.

Организатор вечера — директор Baku Art Group Вафа Мамедова рассказала #, что предстоящее мероприятие – это редкая возможность для любителей поэзии получить душевный заряд, эстетическое удовольствие и открыть для себя совершенно новые имена в мире поэзии.

«В Баку «г-н Литвинович» едет с совершенно новой, эксклюзивной программой, в которой прозвучат стихи, как известных авторов — Бродский, Рождественский, Окуджава, Цветаева, так и молодых, совершенно не знакомых бакинской публике поэтов. Как говорит сам гость: «На данный момент я занимаюсь продвижением малоизвестных поэтов в России и за рубежом. Талантливых ребят много, и я хочу, чтобы люди слышали их стихи, знали имена», — рассказывает организатор в интервью корреспонденту #.

Безусловно, само появление «г-на Литвиновича» в Баку – это большой сюрприз для поклонников его творчества, которых, как заявила В.Мамедова, у него оказалось очень много. «В этом талантливом молодом человеке горит Божья искра, и я уверенна, что в ближайшем будущем о нем заговорят многие! Безусловно, талант стихосложения — это великий дар природы, но талант вдыхать жизнь в каждую строку, написанную другим — не менее велик. Не всегда автор может оживить свое творение перед публикой, а благодаря таким самородкам, как «г-н Литвинович», поэзия будет жить. И будет проникать в сердца и исцелять их», — считает Вафа Мамедова.

По ее словам, в наш век Интернета, когда велик соблазн многочисленных компьютерных развлечений, у молодежи формируется гипертрофированное отношение к литературе, особенно — к поэзии, уменьшается процент читающих.

«С этим нужно бороться, ведь стихи, которые учат молодое поколение — это общенациональный культурный код. Прививать вкус к красивому, возвышенному, одухотворенному — будь то поэзия, музыка или любой другой вид искусства — это главная цель лично для меня, как для руководителя компании, деятельность которой связана с организацией культурно-просветительных мероприятий», — заключила Мамедова.

О своем приезде в Баку «господин Литвинович» сообщил и в своем аккаунте в соцсети İnstagram, где за его творчеством наблюдают около 30 тысяч подписчиков.

«Два дня корма для души – завидую бакинцам», «Вот это сюрприз», — поклонники чтеца оставили многочисленные восторженные комментарии под публикацией.