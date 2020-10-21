Госкомитет Армении: подайте два доллара на пропитание армянской армии — «женгялов хац» не спасает

Пока азербайджанская армия успешно освобождает оккупированные Арменией территории, в самом Ереване озаботились вопросом выплат в фонд страхования жизни и здоровья военнослужащих. Так, Комитет госдоходов Армении распространил заявление, в котором призвал граждан вовремя и полностью вносить выплаты в фонд страхования жизни и здоровья военнослужащих.

Ежемесячная сумма этих выплат составляет тысяча драмов (чуть больше двух долларов), и из этого фонда возмещаются расходы на лечение солдат, пострадавших в ходе военных действий. Учитывая военное положение в стране, Комитет госдоходов предупреждает о необходимости вовремя платить задолженности по линии этих выплат.

Созданный в конце 2016-го года вышеупомянутый фонд не раз становился предметом скандалов. Государство фактически признало свою неплатежеспособность и обязанность по поддержанию раненых солдат или семей погибших военнослужащих и переложило эту функцию на плечи рядовых граждан. Однако и это новшество не изменило ситуацию в лучшую сторону. Еще в мае текущего года депутат Тигран Уриханян поднял в парламенте вопрос о невыплатах из этого фонда денег раненым военнослужащим. Оказалось, что собранные в фонде деньги загадочным образом исчезали. Чтобы разобраться в этом Уриханян даже предложил создать комиссию для расследования, однако фракция правящего блока «Мой шаг» отклонила предложение депутата.

Это обстоятельство наводит на определенные мысли по поводу судьбы денег, собираемых в фонде со всех граждан Армении. Правительство Армении не удосужилось, не только гарантировать регулярные выплаты раненым военнослужащим, но и обеспечить прозрачность деятельности фонда. По этой причине неудивительно, что граждане уклоняются от выплат даже небольшой суммы в фонд. Ответ на вопрос, в чьих карманах оседают деньги из фонда — очевиден.

Эпидемиологическая ситуация в Армении из-за распространения COVID-19 не благоприятствует экономической активности. Из-за карантина многие терпят убытки, и их заботят предстоящие нелегкие времена. Не говоря уже о том, что затяжной экономический кризис в Армении отяготился еще и военными действиями в Карабахе.

Несмотря на это Комитет госдоходов все же призывает граждан своевременно и полностью делать выплаты в фонд. Для агитации граждан армянские СМИ даже пошли на уловку, опубликовав материал о бежавшей в Ереван из Карабаха Армине Абрамян. Согласно изданию «Спутник Армения», Абрамян готовит и продает «женгялов хац» (кутабы с зеленью, ката) на улице Абовяна, а весь доход от продажи она направляет во Всеармянский фонд «Айастан» и Карабаху. Но удрученные горьким опытом граждане Армении понимают, что стоит за настойчивым обращением Комитета госдоходов…