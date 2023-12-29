Ничем не радуют нас наши депутаты, так хотя бы не расстраивали. Да еще перед самым Новым годом. Мало своих забот, так теперь об их горькой судьбе, на которую их обрекли именно мы, переложив на них все свои проблемы, надо думать. Нас много, а их на всю страну всего-то 125. И негоже нашему богатому государству и сердобольному народу обижать наших избранников – коли так им поплохело, что тоже влезли под кредитное ярмо, более того – даже не могут оплатить проценты по кредитам, то надо искать срочное решение.

Но, давайте по порядку. Вчера известный своими крылатыми выражениями, разошедшимися не меньше, чем цитаты персонажей бессмертного произведения «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, «гигант мысли» депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов всплакнул – зарплаты на безбедную жизнь не хватает, а большинство депутатов погрязли в кредитах. Это при том, что «сейчас депутаты получают зарплату около 5 тысяч манатов», признался он. И посетовал: «У нас нет 13-ой зарплаты. Раньше мы получали премии 3 раза в год, а потом их отменили», – пожаловался депутат Сиявуш Новрузов в прямом эфире Müsavat TV.

Представляете, бедным депутатам, «бывает, что зарплаты не хватает до конца месяца», многие не могут даже «оплатить аренду».

Кстати, насколько помнится, в последний раз заработные платы депутатов Милли Меджлиса были повышены в конце прошлого года. Вообще-то, депутаты на низкую зарплату жалуются довольно часто, а общество, соответственно, по достоинству оценивает «плач Ярославны», напоминая им о своих пенсиях, пособиях, зарплатах, руку к которым в буквальном смысле прикладывают именно они, даже не задумываясь о 13-й зарплате, премиях, надбавках сначала для населения, а потом уже для себя.

Но азербайджанцам присуще чувство сострадания. Будем милосердны и поможем нашим избранникам сами, даже не утруждая государство. Коли это мы навесили им на шею ярмо депутатства, то и проблему решать нам. Итак, если половина 10-миллионной страны, то есть за исключением стариков и детей, будет каждый месяц сбрасывать на фонд помощи нашим избранникам хотя бы по 10 гяпиков, то это составит уже 500 000 манатов и каждый депутат получит прибавку к зарплате от своего избирателя размером 4 000 манатов. Это больше зарплаты и пенсии среднестатистического азербайджанца почти в 10 раз! Для нас 10 гяпиков совсем не деньги, а им и приятно, и ох как нужны. Да и государству облегчение – минус полмиллиона манатов расходов в месяц, а в год – минус 6 млн манатов.

Так мы подадим им на пропитание и облегчим их страдания от недостатка денег, а они сами, наконец, признают за собой звание «слуг народа». Тем самым сподвигнем их начать работать не только на свое благополучие, но и на благосостояние народа.

И не надо радоваться, что и им тоже туго, наконец и им «поплохело».

Надо пожалеть и подать, коль протянули руки. Иначе, и «протянуть ноги», как говорил Остап Бендер Кисе Воробьянинову, недолго…