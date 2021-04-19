Госдеп США требует от Беларуси освободить всех несправедливо задержанных

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен потребовал от белорусских властей немедленно освободить всех ранее «несправедливо задержанных» и заключенных, сообщает Reuters.

Кроме того, руководитель Госдепа заявил о том, что американскому бизнесу и физическим лицам будет наложен запрет на экономическое взаимодействие с белорусскими предприятиями, попавшими под американские санкции.

США также собираются аннулировать белорусские генеральные лицензии из-за массовых нарушений прав человека.