Госдеп США требует от Беларуси освободить всех несправедливо задержанных

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен потребовал от белорусских властей немедленно освободить всех ранее «несправедливо задержанных» и заключенных, сообщает Reuters.
Кроме того, руководитель Госдепа заявил о том, что американскому бизнесу и физическим лицам будет наложен запрет на экономическое взаимодействие с белорусскими предприятиями, попавшими под американские санкции.
США также собираются аннулировать белорусские генеральные лицензии из-за массовых нарушений прав человека.