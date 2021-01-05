Госдеп США призвал Иран освободить южнокорейский танкер

США считают, что задержание Ираном южнокорейского танкера является попыткой давления на международное сообщество с целью «смягчения санкций». Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

«Иран продолжает угрожать праву на судоходство и свободам в Персидском заливе в рамках попыток заставить международное сообщество смягчить санкционное давление. Мы присоединяемся к призыву Республики Корея к Ирану немедленно освободить танкер», — сказал сотрудник ведомства.

Как сообщило агентство Fars, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал в Персидском заливе южнокорейский танкер Hankuk Chemi за неоднократное нарушение протоколов о защите и сохранении морской среды и природных ресурсов. Агентство отмечает, что в экипаж судна входили граждане Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Мьянмы.

Hankuk Chemi, перевозивший 7 200 тонн нефтепродуктов, следовал из саудовского порта Аль-Джубайль в Мумбаи. В КСИР подчеркнули, что судно неоднократно с момента выхода из Аль-Джубайля нарушало санитарные нормы. Сейчас танкер находится в иранском порту Бендер-Аббас, как отмечает агентство, им будут заниматься иранские правоохранительные органы. (ТАСС)