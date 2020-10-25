Госдеп США: Азербайджан и Армения согласились на гуманитарное перемирие

Азербайджан и Армения достигли договоренности о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, в котором приводится текст совместного заявления США, Азербайджана и Армении, передает Анадолу.

Согласно информации, режим прекращения огня вступает в силу с 26 октября в 8:00 по местному времени.

В заявлении говорится, что помощник госсекретаря США Стивен Бигун 24 октября встретился с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном.

В ходе этой встречи главы внешнеполитических ведомств двух стран подтвердили приверженность своих государств соблюдению соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях, согласованного в Москве 10 октября.

В Госдепартаменте подчеркнули, что США способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы, чтобы приблизить Азербайджан и Армению к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта.

В пятницу, 23 октября госсекретарь США Майк Помпео провел отдельные встречи с Байрамовым и Мнацаканяном. По итогам переговоров глава американской дипломатии заявил, что Вашингтон продолжит дипломатические усилия по урегулированию нагорно-карабахской проблемы.