Госдеп предложил ввести санкции против судна «Фортуна» и его владельца

Стал известен список юридических лиц для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который обнародован в докладе администрации США, передает TACC.

В заявлении старшего республиканца комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкла Маккола говорится, что на сегодняшний день под ограничения попадают российское судно «Фортуна» и его владелец «КВТ-Рус».

Отмечается, что против этих юридических лиц уже были введены санкции предыдущей администрацией Белого дома. Маккол назвал доклад Госдепа «полностью не отвечающим требованиям», поскольку фактически новых санкций предложено не было.

Конгрессмен добавил, что в ближайшее время Госдепартамент должен обсудить, когда администрация Джо Байдена планирует предпринять «дальнейшие действия против дополнительных российских компаний».

Напомним, недавно пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщала, что позиция Вашингтона по «Северному потоку – 2» остается несомненно негативной.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, высказал мнение, что нападки на СП-2 объясняются попытками заставить РФ платить за геополитический проект Запада на Украине (aif.ru)