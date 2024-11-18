Великобритания ввела ограничительные меры в отношении иранского авиаперевозчика Iran Air, транспортной компании IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) и российского грузового судна Port Olya-3. Об этом свидетельствует обновленный санкционный список, размещенный на сайте британского правительства.

Лондон обосновал введение рестрикций тем, что эти компании «принадлежат Ирану или контролируются его правительством и вовлечены во враждебную деятельность правительства Ирана путем поддержки иранского оборонного сектора». Соединенное Королевство также утверждает, что судно Port Olya-3 занималось «перевозкой военных грузов из третьей страны в Россию». По данным британских властей, Port Olya-3 было построено в 2011 году и управляется компанией United Cargo Fleet.