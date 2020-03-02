Госдеп ограничит число сотрудников, работающих в китайских СМИ в США

Американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США ограничивают количество журналистов, которым разрешено работать в китайских СМИ на территории государства, передает РИА «Новости».

«Правительство США сегодня устанавливает кадровый лимит для некоторых контролируемых КНР государственных средств массовой информации в Соединенных Штатах», — сказал Помпео.

Помпео добавил, что ограничения распространятся на пять организаций, которые считаются иностранными представительствами КНР в США. Он также отметил, что введение лимита не связано с контентом, публикуемым СМИ. По словам госсекретаря, речь идет лишь о принципе взаимности.

| 2020-03-02T23:12:15+00:00 3 марта 2020, 00:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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