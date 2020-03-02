Госдеп ограничит число сотрудников, работающих в китайских СМИ в США

Американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США ограничивают количество журналистов, которым разрешено работать в китайских СМИ на территории государства, передает РИА «Новости».

«Правительство США сегодня устанавливает кадровый лимит для некоторых контролируемых КНР государственных средств массовой информации в Соединенных Штатах», — сказал Помпео.

Помпео добавил, что ограничения распространятся на пять организаций, которые считаются иностранными представительствами КНР в США. Он также отметил, что введение лимита не связано с контентом, публикуемым СМИ. По словам госсекретаря, речь идет лишь о принципе взаимности.