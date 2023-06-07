Власти непризнанного Косово должны вывести полицию из районов с сербским большинством, чтобы снизить напряженность, а затем провести новые муниципальные выборы, в которых примут участие сербы, заявил помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар, передает Reuters. По его словам, Приштине стоит пойти на этот шаг, если она собирается и дальше идти в сторону Евросоюза и Североатлантического альянса.

«Если Косово хочет двигаться в направлении евроатлантической интеграции, ему придется создать ассоциацию сербских муниципалитетов», — добавил Эскобар, пояснив, что Приштина должна предоставить больше автономии сербам ради вступления в ЕС и НАТО.

Как указал представитель Госдепа, это так или иначе случится и вопрос лишь в том, пойдет на данный шаг текущее правительство Косово, либо следующее руководство непризнанного региона. Он также добавил, что от Сербии требуется обеспечить участие сербов в новых муниципальных выборах.