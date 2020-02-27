Госагентство по туризму Азербайджана обратилось к гражданам и туроператорам в связи с коронавирусом

Государственное агентство по туризму Азербайджана обратилось к гражданам и туроператорам в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщает Агентство, учитывая широкое распространение коронавируса COVID-19 в ряде стран, Агентство рекомендует гражданам принимать во внимание возможные риски при планировании зарубежных путешествий.

«Для предупреждения опасности инфицирования и распространения вируса на территории Азербайджана, рекомендуем гражданам отменить свои визиты в страны, где зафиксирована вспышка эпидемии, до тех пора, пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация.

Также рекомендуем туроператорам информировать о возможных рисках граждан, которые желают совершить визит в страны, где зафиксированы факты инфицирования», — сказали в Агентстве.(trend)

| 2020-02-27T20:47:11+00:00 27 февраля 2020, 23:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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