Горячее лето 2021-го года или Как Навальный продолжает поляризовать Россию…

По правде говоря, Алексей Навальный никогда не оставался в тени, все последние годы он был лакмусовой бумагой российской политической действительности.

Как известно, каждая политическая система порождает не только системную оппозицию, но и внесистемную. И именно Алексей Навальный со своими сторонниками не вписывались в стандартную системную оппозицию страны, они больше были похожи на «политических автономов», которые борются за место под политическим Солнцем российской политики.

И было совершенно ясно, что с возвращением Навального из Германии начнется новый политический сериал. Так и случилось – власти решили, что лучше будет, если в ближайшие несколько лет, особенно, в период очередных парламентских выборов, Навальный будет созерцать политическую жизнь страны из-за тюремной решетки.

Но они не рассчитали, что дело Навального получит новый оборот: Алексей объявит голодовку, его здоровье станет предметом обсуждений как внутри страны, так и вне ее, активизируются его сторонники, взявшие политический тайм-аут после ареста Навального до весны.

И тут уместно вспомнить изречение известного советского физика-теоретика А.Фока: когда один из его учеников отказался поступать в аспирантуру, Фок сказал ему: «Молодой человек, вы чересчур порядочный человек».

Почему мы вспомнили об этом? Да потому, что даже поверхностные наблюдения показывают, что сторонники Навального довольно интеллигентные люди. В российской среде же к интеллигенции всегда было особое отношение: их не любили в царское время, преследовали в советское время и не поощряют сейчас.

Аналогичную ситуацию мы в недавнем прошлом наблюдали в Беларуси. Всех поразила массовость акций протеста против действующего президента Александра Лукашенко. Но оппозиция так ничего и не добилась. То же самое можно говорить про сторонников Навального. В политической борьбе надо учитывать особенности психологии соперника.

Представители российской власти на словах осуждают Ленина и Сталина, посещают церкви, но стиль их работы остается большевистским. Большевики ведь вовсе не были популярными в обществе и не являлись массовой политической силой, но они были хорошо организованы и мобильны, а самое главное — действовали по старому принципу Макиавелли: «Цель оправдывает средства».

Заметим, что сразу после прихода к власти они проиграли выборы в советы эсерам. Эти выборы стали последними свободными выборами в России, т.к. большевики сфальсифицировали результаты выборов, начали красный террор не только против эсеров, но и против других своих соперников и оппонентов. С тех пор в России выборы начали проводить по одному принципу: кто считает голоса, тот и выигрывает выборы…

Поэтому думать, что после падения большевистского режима в России установились иные политические порядки – это было бы типичной политической наивностью. Мы постоянно отмечаем главный тезис фрейдистов: поведение человека определяется опытом, приобретенным им в детстве.

Путин и его сторонники иных политических правил не видели, у них тот же политический менталитет, что и у бывших большевиков. Понятно, что это лето станет горячим в политическом плане. Но любимой пословицей русских является: «Русские после первого не закусывают».

Поэтому думать, что давление демократических государств, мирового сообщества заставит изменить решение по делу Навального есть признак политического инфантилизма. Сторонникам А. Сахарова пришлось ждать первую перестройку, чтобы власти сняли все запреты против создателя водородной бомбы и самого известного правозащитника СССР. Наверное, в общей сложности то же самое повторится и касательно Навального – ведь другого опыта у Путина и его сторонников нет…