В Грешеме используют уникальный подход к заполнению вакансий: здесь начинают информационно-пропагандистскую работу по раздаче заявлений бездомным.

Сотрудники Homeless Services Team, которые общаются с 15-20 людьми в день, будут брать с собой копии и помогать людям подавать заявления на сезонные должности для работы в коммунальных службах.

«Группа по оказанию помощи бездомным помогает им получить необходимые ресурсы, включая работу, – сказала менеджер по работе с населением Джессика Харпер (Jessica Harper). – Некоторые из наших сотрудников были бездомными, у них есть этот опыт, и для них надежная, хорошо оплачиваемая работа была одним из главных факторов, который помог им покинуть улицы и перебраться в стабильное жилье. Я рада, что эти сезонные должности работников коммунальных служб могут дать такую же возможность тем, кто сегодня живет на улицах в Грешеме».

Сотрудники коммунальных служб работают в городском операционном центре, поддерживают службы по очистке сточных вод, водоснабжению, паркам, транспорту и пр. Оплата труда этих работников составляет более 19 долларов в час, пишет kptv. Работа начинается в мае и может продолжаться до шести месяцев.

Город будет проводить проверку уголовного прошлого и оценивать каждого человека в отдельности. Люди также должны будут пройти проверку на наркотики и медосмотр, связанный с работой (slavicfamily.org).