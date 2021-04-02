Горизонты сотрудничества – первая инвестиция ЕБРР направлена на открытие равных возможностей в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил кредит в размере 25 млн евро ООО Avrova — ведущему производителю макаронных изделий, кондитерской продукции, безалкогольных напитков и мучных изделий.

Такая новость последовала от самого банка, сообщившего, что кредит будет предоставлен в азербайджанских манатах двумя равными траншами. Первый транш будет использован для финансирования новой линии по производству макаронных изделий. Второй предназначен для приобретения нового оборудования для производства печенья, тортов и кормов для животных.

Следуя давней традиции, в рамках сотрудничества с ЕБРР компания Avrova создаст программу обучения, чтобы предоставить новым и существующим сотрудникам аккредитованные навыки в технических профессиях, а также в электронной коммерции. Кроме того, компания позаботится о том, чтобы ее текущая деятельность предоставляла женщинам и мужчинам равные возможности. Avrora также пересмотрит свою политику и практику в области людских ресурсов, чтобы улучшить условия труда, убедившись, что они равны для женщин и мужчин.

Кстати, этот проект представляет собой первую инвестицию ЕБРР, направленную на открытие равных возможностей в Азербайджане, и соответствует новой стратегической ориентации банка на продвижение равных возможностей во всех его регионах. В довесок этому, упомянутый частный момент финансирования стал очередным свидетельством реализуемой в стране программы кредитования, очерченной в формате из «рук в руки». Ведь если вспомнить, еще четыре года назад эта международная финансовая структура впервые за всю историю кредитования отечественного бизнеса перешла к прямому финансированию местных корпораций.

Касаясь истории вопроса, Азербайджан сотрудничает с ЕБРР, начиная с 1992 года, и это партнерство в немалой степени способствовало выполнению одной из главных задач — обеспечению стабильного развития ненефтяного сектора отечественной экономики путем инвестирования в средние и малые частные предприятия. Надо отметить, что наша страна на сегодняшний день остается солидным бенефициаром ЕБРР на Южном Кавказе, а также является одним из крупнейших и надежнейших заемщиков на всем пространстве СНГ и Восточно-Европейском регионе.

По официальным данным, только в прошлом году наша страна подписалась под кредитами на общую сумму 17 млн евро для реализации шести проектов в частном секторе Азербайджана. А по итогам позапрошлого финансового цикла ЕБРР профинансировал пять проектов, выделив на эти цели еще 17 млн евро. В совокупности же за истекшие четыре года по линии этой структуры было выделено аж 857 млн евро для кредитования 34 проектов в государственном и частном секторе страны. Впрочем, следуя новой стратегии, рассчитанной на текущую пятилетку, приоритетами банка по операциям в Азербайджане озвучены сразу три направления: ЕБРР продолжит содействие диверсификации экономики Азербайджана, поддерживая развитие частного предпринимательства в ненефтяном секторе и укрепляя управление частными и государственными компаниями.

В довесок этому, структура поработает над дальнейшим расширением доступа к финансированию для местных предприятий путем стимулирования кредитования банками и небанковскими финансовыми учреждениями, а также путем содействия устойчивости национальной валюты и рынков капитала. Наконец, банк будет наращивать поддержку «зеленой экономике», включая финансирование возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, более чистый транспорт и устойчивую инфраструктуру. Немалая доля кредитования приходится на сферу услуг, промышленность и финансы, где в большинстве своем представлены индивидуальные предприниматели. И это неплохой показатель в рамках сотрудничества нашей страны с ЕБРР, практикующим, преимущественно, поддержку государственного сектора. Новая политика банка и непосредственно общение с частным бизнесом даст реальные плоды конкурентоспособности отечественных товаров. Ведь не секрет, что эта структура заинтересована в отдаче, а ее выход на мировые рынки может стать хорошим подспорьем для продвижения местной продукции за рубежом — это опять же плюс в копилку бренда Made in Azerbaijan.

Кстати, об энергетике, поглощающей львиную долю инвестиций. По словам директора Ассоциации специалистов в области энергетики Расула Сулейманова, ранее несколько международных структур выдавали льготные кредиты с целью оснащения местных предприятий экологичным и неэнергоемким оборудованием.

«Необходимость в кредитовании частного сектора на предмет повышения энергоэффективности диктовалась тем, что затраты в этом направлении местных компаний превышали в два, а то и в три раза расходы зарубежных производителей, скажем, Европы и США. Средства шли на льготные долгосрочные кредиты местным банкам по ставкам, не превышающим 3,5% годовых», — заметил он. По словам эксперта, «длинные деньги», выделяемые по линии ЕБРР местным банкам в рамках такого рода программ, должны были расходоваться на кредитование мелкого и среднего бизнеса. «Разумеется, что кредиты предпринимателям следовало выдавать на выгодных условиях для приобретения современного эффективного, энергоемкого, экологически чистого оборудования. Рука помощи должна быть протянута должным образом», — сказал руководитель ассоциации.

Финансовый институт также продолжит поддержку азербайджанских партнеров ЕБРР на банковском рынке в вопросах кредитования малого и среднего бизнеса. Помимо этого, продолжатся инвестиции в энергетическую безопасность страны, а также в дорожную инфраструктуру и сферу природных ресурсов. Предпосылок тесного сотрудничества авторитетной финансовой структуры с Азербайджаном несколько, но, прежде всего, это макроэкономическая устойчивость и накопленная за долгие годы «подушка безопасности», позволившие в суровые годы глобального кризиса не впасть в стагнацию, сказал редакции # экономист Эмин Гарибли.

Кстати, эксперты ЕБРР прогнозируют рост экономики нашей страны в текущем году на уровне 2% (налицо позитив на фоне мировых кризисных тенденций). При этом банк и в прошлом году активно сотрудничал со своими клиентами в частном секторе нашей страны для того, чтобы преодолеть проблемы, связанные с региональным экономическим кризисом. В результате были предприняты особые усилия для поддержки местных корпораций. И еще один момент, имеющий принципиальное значение в ходе видеовстречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с новым президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и другими представителями руководства банка.

Глава государства выразил признательность за поддержку Европейским банком реконструкции и развития энергетических проектов Азербайджана, в частности, Южного газового коридора, его последней стадии – ТАР, профинансированной Европейским банком реконструкции и развития на сумму 1 млрд евро. В настоящее время основная цель, как подчеркнул президент, — восстановить освобожденные от оккупации территории. Почему бы и нет, если партнерство основано на взаимном интересе, тем более при вырисовывающихся весьма неплохих перспективах относительно сотрудничества по реализации сельскохозяйственных, транспортных, инфраструктурных проектов, реализация которых просматривается на горизонте.