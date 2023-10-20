Политика Франции направлена на создание новых очагов конфликта на Южном Кавказе.

Об этом уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева заявила на международной конференции «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость», организованной Бакинской инициативной группой (БИГ).

По ее словам, политика неоколониализма, проводимая в Африке, на Ближнем и Дальнем Востоке, привела к нарушениям основных прав миллионов людей.

«Государства-агрессоры несут за это прямую ответственность. На протяжении второй половины XX века в Алжире, являвшимся французской колонией, грубо нарушались права человека.

Политика Франции в отношении нашего региона также направлена не на установление мира, а на создание новых очагов конфликта на Южном Кавказе и угрожает устойчивому мирному процессу. А Движение неприсоединения, которое в последние годы добилось определенных успехов под председательством Азербайджана, имеет очень важное значение с точки зрения защиты прав человека», — сказала она.

В конференции «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость», организованной Бакинской инициативной группой, принимают участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции «Полная ликвидация колониализма» в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

22 сентября БИГ провел в штаб-квартире ООН конференцию на тему «Деколонизация: Тихая революция».