Депутаты, общественные активисты, представители СМИ обращаются к правительству

Сотни тысяч граждан оказались лишены гражданских прав после решения о приостановлении срока обращения приватизационных чеков. В законодательстве отражено, что обращение приватизационных чеков регулируется Законом Азербайджанской Республики «О ценных бумагах». Они считаются ценными бумагами государственного значения, и данный закон не предусматривает сроков для ценных бумаг. Гражданин может только добровольно продать свои ценные бумаги или подарить их другому лицу.

Приватизационные чеки, введенные в обращение с 1997 года, должны были сделать граждан собственниками 65 процентов приватизируемого государственного имущества. При этом для защиты от инфляции была определена минимальная сумма по каждому приватизационному чеку — 2000 долларов США. Хотя декретная и законодательная база в этом плане совершенны, благодаря чиновничьей олигархии и некоторым дельцам этот прогрессивный процесс был остановлен. В 2011 году объявили об окончании периода обращения приватизационных чеков.

Сотни тысяч граждан, чьи чеки все еще находятся в их руках, все еще ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость. Приватизационные чеки, бесплатно предоставленные им государством, после этого беззакония превратились в простую бумажку. Несмотря на то, что депутаты Милли Меджлиса, общественно-политические деятели, деятели науки и культуры, представители гражданского общества, юристы, экономисты неоднократно обращались к правительству с призывом увеличить срок оборота и выплатить компенсацию, ответа до сих пор нет. Обращения тысяч чекодержателей в соответствующие структуры до сих пор остаются без ответа.

Издание AYNA провело мини-опрос среди граждан, имеющих приватизационные чеки. В качестве респондентов в опросе приняли участие депутаты Милли Меджлиса, общественные активисты и представители СМИ.

Член Комитета Милли Меджлиса по правам человека, председатель партии «Национальный фронт» Рази Нуруллаев :

«У меня до сих пор хранится около 10 приватизационных чеков. Я положил их в старый дипломат и держу пока. Если снова введут их в обращение, то выставлю на продажу. Возникла странная ситуация. Сотни тысяч ваучеров граждан, таких как я, ждут того дня, когда историческая справедливость будет восстановлена. Разве эти чеки не предназначены для использования? Так почему они должны оставаться на руках? Соответствующие структуры должны решить эту проблему и довести процесс до логического конца».

Депутат Таир Рзаев:

«Да, я также до сегодняшнего дня храню приватизационные чеки, выданные мне и моей семьи. С помощью этих чеков население имело возможность стать акционерами различных компаний. Так гласил закон. Но впоследствии многие наши граждане, в том числе и я, сохранили эти чеки. Вероятно, в какой-то момент они снова будут пущены в обращение. Тогда мы сможем продать эти чеки. Я считаю, что судьба оставшихся у населения чеков должна быть выяснена, и их ценность должна быть восстановлена в какой-то форме».

Председатель партии «Ана-ветен», депутат Фазаил Агамалы:

«Мы не использовали выданные нам приватизационные чеки. Дальше процесс был таким унылым, что я даже не помню, где лежат эти чеки. Приватизационные чеки являются ценными государственными бумагами. Есть разные мнения по этому поводу. Есть даже утверждения, что количество чеков, оставшихся на руках, исчисляется сотнями тысяч. Это достаточно серьезная цифра. К сожалению, некоторые предприниматели воспользовались этим процессом и интересы граждан не были при этом обеспечены. Эти бизнесмены также стали акционерами отдельных государственных предприятий. По крайней мере, в целях защиты интересов граждан, имеющих чеки, либо срок обращения должен быть снова увеличен, либо государство должно выплатить соответствующую компенсацию».

Председатель партии демократии и благоденствия Азербайджана, экономист Губад Ибадоглу:

«Мы до сих пор храним наши приватизационные чеки. В международной практике приватизационные чеки используются в процессе массовой приватизации. Без сомнения, чеки являются ценными бумагами и регулируются законом «О ценных бумагах». Хотя срок действия приватизационных чеков истек, они все еще являются ценной бумагой. Учитывая, что сегодня в Азербайджане не мало государственных предприятий, подлежащих приватизации, в этом процессе можно использовать эти чеки. Однако для этого должна быть политическая воля. Если это произойдет, проблема граждан, требующих социальной справедливости, будет решена».

Президент исследовательского фонда «Конституция», бывший депутат Алимамед Нуриев:

«В моей семье до сих пор хранят приватизационные чеки. Хотя этот процесс развивался прогрессивно, он сопровождался очень серьезными нарушениями закона. Ожидания граждан были высоки, но, к сожалению, не оправдались. Сегодня большое количество граждан с нетерпением ждут того дня, когда восторжествует историческая справедливость. Было бы хорошо, если бы соответствующие органы предприняли решительные действия и возместили причиненный ущерб. Это принесет двойную радость населению, страдающему от социальных проблем. Их права будут восстановлены, также будет обеспечена социальная справедливость».

Член Коллегии адвокатов Азербайджана, юрист Ирада Джавадова:

«До сих пор моя семья и я храним приватизационные чеки как память. Помимо меня, эти чеки хранятся еще у сотен тысяч граждан. Это была безвозмездная доля, предоставленная гражданину государством. Чиновничья олигархия и бизнесмены узурпировали эту долю. На этот раз права граждан были нарушены в массовом порядке. Государственные органы не только не вносят ясности в этот вопрос, наоборот, они пытаются снова закрыть процесс, проявляя безразличие. Эта проблема должна быть решена».

Председатель Совета прессы Азербайджана, заслуженный журналист Рашад Меджид:

«У меня было 7 ваучеров с четырьмя чеками в каждом, пока не истек срок их действия. Это были ваучеры, принадлежащие членам моей семьи и моим родителям. Откровенно говоря, я тогда не торопился продавать эти приватизационные чеки. Я предпочел выжидать. Основной причиной этого была надежда на то, что стоимость чеков вырастет. С другой стороны, я не мог найти время, чтобы продать чеки. У меня до сих пор они остались. Надеюсь, что срок обращения этих чеков сегодня будет увеличен. Если это произойдет, права сотен тысяч граждан будут восстановлены».

Редактор электронной газеты «AYNA» Турал Агатлы:

«Нашей семье принадлежат 5 ваучеров. В то время считалось, что стоимость этих чеков будет расти, на это были большие надежды. Мы и не думали продавать столь ценную государственную бумагу на «черном рынке». Но затем невидимые руки поставили точку в этом процессе, и как «логическое завершение» этих игр, обращение приватизационных чеков было прекращено. У нас все еще остались ваучеры, и я считаю несправедливым изымать их из обращения. Более того, я возлагаю большие надежды и ожидания на то, что неправильное решение по поводу приватизационных чеков будет исправлено, будут восстановлены права народа и историческая справедливость».

Журналист Азер Нифтиев:

«В те времена я был подростком. Когда я пошел с родителями получать приватизационные чеки, была огромная очередь. Мы решили забрать чеки позже. Но эти очереди не прекращались. У каждого были свои мечты — кто-то мечтал открыть фирму, кто-то стать фабрикантом. Однако эти мечты не воплотились. Выяснилось, что на самом деле этот процесс должен был еще больше обогатить чиновничью олигархию и бизнесменов. У меня до сих пор есть эти чеки. Я даже не знаю, что будет… Но правительство обязано покончить с этой проблемой раз и навсегда. По крайней мере, они должны взять на себя ответственность за граждан, у которых на руках остались чеки».

ПРИМЕЧАНИЕ

Отметим, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Каждый чек обладает одинаковой стоимостью. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом.

Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллиона. Доля имущественного эквивалента определяется как защищенная от инфляции доля имущества. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

При эмиссии приватизационных чеков, правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти ваучеры оцениваются по отношению к долларам и другим валютам. Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна сумме не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок обращения ваучеров, приостановка этого процесса расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Низкий уровень просвещения населения и то, что на передний план данного процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили сложившуюся ситуацию. Хотя некоторые граждане продали свои ваучеры на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их до сегодняшнего дня, ожидая часа, когда справедливость восторжествует.

Для подробной информации по этой теме перейдите по ссылке (https://www.facebook.com/groups/668471343515846/posts/1577668382596133/?mibextid=6NoCDW)