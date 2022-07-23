Власти Португалии рассматривают заявки на получение гражданства этой страны, поданные двумя крупными бизнесменами, связанными с Россией. Один из них включён в санкционный список США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства юстиции Португалии.

Сообщается, что заявление подал, в частности, Год Нисанов, известный московский девелопер. В июне США ввели против него персональные санкции, госсекретарь Энтони Блинкен называл его «одним из богатейших людей Европы» и человеком, «близким к ряду высокопоставленных российских официальных лиц». Нисанов после этого лишился должности вице-президента Всемирного еврейского конгресса, а также сложил полномочия председателя совета директоров спорткомплекса «Олимпийский».

Ещё один бизнесмен, о котором идёт речь в публикации — Лев Леваев, который занимается бизнесом в сфере торговли ювелирными изделиями. Он имеет гражданство Израиля, однако долгое время жил и занимался бизнесом в России.

Бизнесмены подали прошения, опираясь на так называемый закон о возвращении, по которому Португалия предоставляет гражданство потомкам евреев-сефардов. Ранее по этой же схеме гражданство Португалии, дающее право жить в любой стране ЕС, получил известный бизнесмен Роман Абрамович. Представители Нисанова и Леваева не комментировали сообщение.

Состояние Нисанова Forbes оценивал в 1,3 млрд долларов. (svoboda.org)