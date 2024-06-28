В Швейцарии нашли город для проведения международного песенного конкурса «Евровидение». Решение подать заявку на проведение мероприятия подали власти города Цюриха.

»Цюрих подает заявку, чтобы принять конкурс песни «Евровидение-2025». «Евровидение» даст Цюриху возможность предстать в качестве открытого миру культурного и туристического центра», — рассказали в мэрии.

Мэр города Корине Маух уточнила, что Цюрих обладает развитой транспортной инфраструктурой и имеет необходимую для проведения мероприятия площадку, а также является таким же «пестрым и живым», как «Евровидение»

В случае одобрения заявки конкурс пройдет на стадионе «Халленштадион» на 15 тысяч мест — крупнейшей крытой арене в Швейцарии. Выставочный зал Цюриха расположен рядом со стадионом и может стать дополнительной площадкой.

Швейцария стала хозяйкой «Евровидения-2025», потому что на конкурсе 2024 года в шведском Мальмё победу одержал швейцарский певец Немо с песней The Code. С 2022 года в конкурсе не участвует Россия.