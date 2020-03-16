Глобального дефицита не будет: представители власти должны объяснить населению ситуацию и успокоить всех

За минувшие выходные Азербайджан закрыл границы с Грузией и Турцией в целях предотвращения распространения коронавируса. До этого граница была закрыта с Ираном, таким образом, сегодня открытые границы остались только с Россией, а Нахчыванская автономная республика оказалась в изоляции.

Комментируя # данную ситуацию политолог Ильгар Велизаде, сказал, что предпринимаемые государством меры защиты от распространения коронавируса вполне нормальны.

«Есть два примера: итальянский и китайский. Китайский пример показывает, что страны, которые принимают меры в самом начале беды, находятся в лучших условиях. В Италии же правительство запаздывало с принятием решений, и сейчас то, что мы видим – уже последствия. Для остальных стран это стало определенным опытом, и сейчас делается максимум возможного для того, чтобы регулировать эти процессы», — сказал эксперт.

Говоря о товарообороте между странами, Велизаде отметил, что, несмотря на то, что товарообмен между соседними странами в значительной степени приостановлен, нельзя считать, что его не будет в целом.

«Товары из разных стран поступают в Азербайджан и сейчас. Единственная проблема – это то, что эти товары проходят соответствующие меры карантина. То есть таможня работает в режиме карантина, если раньше товары по прибытию сразу отправлялись в потребительские сети, сейчас этого не происходит. Процесс замедлился по объективным причинам. Осуществляется определенный контроль, поэтому вся эта ситуация, скорее всего, отразится на потребительском рынке, но глобального дефицита ожидать не стоит», — подчеркнул он.

По словам Велизаде, главной проблемой в данной ситуации является массовый ажиотаж.

«Люди в панике покупают и запасаются продуктами. Панические действия потребителей создают дополнительную нагрузку. Паника и ажиотаж усложняют ситуацию и это психологический аспект, с этим бороться очень сложно. На фоне опасения и мер, которые сегодня принимает государство психологическое воздействие увеличивается. Правительство, предпринимая необходимые меры осторожности, побуждает психологический эффект», — считает он.

Политолог считает, что государственные органы должны вести работу с обществом для того чтобы снять этот эффект.

«Ответственные лица должны отвечать на вопросы, может ли иметь место дефицит или нет. В этом вопросе должны внятно сказать свое слово таможня, регулирующие органы власти и так далее. Пока же дефицита, несмотря на закрытые границы с Ираном, Грузией и Турцией, нет. Просто представители соответствующих органов власти должны открыто, через СМИ, объяснить населению ситуацию и успокоить всех», — сказал он.

Аналитик уверен, что на политические отношения данная ситуация никак не будет влиять, так как все страны понимают, чем вызваны эти ограничительные меры.