Руководство сепаратистских регионов в Донбассе сообщило об эвакуации населения в Россию. Так, глава самопровозглашенной «Донецкой народной республике» («ДНР») Денис Пушилин заявил в видеообращении, что с 18 февраля «организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию» из-за роста напряженности в регионе. В первую очередь эвакуации подлежат «женщины, дети и люди пожилого возраста», предупредил он.

Руководитель самопровозглашенной «Луганской народной республики» («ЛНР») Леонид Пасечник «из-за эскалации напряженности на линии соприкосновения» также поручил обеспечить организованную эвакуацию населения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о происходящем в данный момент в «ДНР». «Я не знаю, что там сейчас происходит», — утверждает он.

Министерство обороны США не комментирует информацию об эвакуации жителей Донбасса, сообщает РИА «Новости».

«Спасибо за ваше обращение. Вам следует обратиться с данным вопросом к правительству Украины», — ответили агентству в военном ведомстве.