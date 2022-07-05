Британский канцлер казначейства Риши Сунак и его коллега, министр здравоохранения Саджид Джавид, подали в отставку. Об этом сообщает Reuters.

Сообщения об отставке появились вскоре после того, как премьер Борис Джонсон дал интервью, в котором ему задали вопросы по поводу задержки с отстранением от должности члена парламента от партии Тори Криса Пинчера, обвиненного в приставаниях к двум мужчинам в нетрезвом состоянии в частном клубе. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.

Глава Минздрава Джавид заявил, что покидает свой пост, учитывая «беспрецедентный масштаб проблем в области здравоохранения и социального обеспечения».

Сунак в свою очередь заявил, что «общественность справедливо ожидает, что правительство будет работать должным образом, компетентно и серьезно».

«Я понимаю, что это может быть моя последняя министерская работа, но я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку», — заключил он