Министр финансов США Джанет Йеллен намерена посетить Китай для встречи с руководством стран. Она пробудет в КНР с третьего по девятое апреля, следует из сообщения на сайте американского министерства.

«Визит Йеллен в Китай будет основываться на дипломатии, которую она вела для ответственного управления двусторонними экономическими отношениями и продвижения интересов США», — следует из сообщения.

Также отмечается, что Йеллен намерена провести в КНР ряд встреч в двустороннем формате. Она проведет встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Хэ Лифэном и министром финансов Лань Фоанем.

До этого президент США Джо Байден заявил, что власти страны не стремятся начинать и проводить новую «холодную» войну в отношении Китая, а также менять систему восточной страны или укреплять союзы против нее. При этом, согласно публикации на сайте китайского внешнеполитического ведомства, американский лидер заверил Си, что «развитие Китая выгодно всему миру», а Белый дом «не стремится подавлять развитие КНР и не стремится дистанцироваться или отделяться от КНР».