Главы МИД Туркменистана и Казахстана обсудили проведение VI Каспийского Саммита в этом году

3 мая состоялся телефонный разговор заместителя Председателя Кабинета Министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили приоритетные аспекты туркмено-казахстанских отношений. В ходе беседы особое внимание уделено подготовке к предстоящему в 2021 году официальному визиту Президента Республики Казахстан в Туркменистан.

В этом контексте состоялся обмен мнениями по организации данного визита, включая подготовку к очередному заседанию Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое запланировано к проведению в канун визита.

Стороны также затронули вопросы проведения в текущем году VI Каспийского Саммита в Туркменистане.

| 2021-05-04T10:51:25+04:00 4 мая 2021, 12:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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