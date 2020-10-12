Главы МИД России и Армении обсудили нагорно-карабахское урегулирование

В Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Армении Cергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна.
По итогам переговоров состоялась совместная пресс-конференция министров.
Лавров подчеркнул, что визит министра иностранных дел в Российскую Федерацию был согласован давно и сторонами была обсуждена ситуация не только в Нагорном Карабахе, но и весь спектр двустороннего сотрудничества стран.
Отметим, что сегодня у главы МИД Армении также запланирована встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.