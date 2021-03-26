Главы МИД Китая и Турции призвали к борьбе с политизацией вакцин от коронавируса

Глава МИД КНР Ван И и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе встречи в Анкаре выступили против политизации и стигматизации вакцин от коронавируса. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

«Китай будет поддерживать Турцию в борьбе с эпидемией, пока она не добьется полной победы», — приводит телеканал слова министра иностранных дел КНР. Глава китайского внешнеполитического ведомства также выразил уверенность в том, что «традиционная дружба Китая и Турции в совместной борьбе с пандемией будет и дальше крепнуть».

«Некоторые силы пытаются политизировать и навешивать ярлыки на вакцины», — продолжил Ван И. «Очевидно, это не поспособствует международному сотрудничеству в борьбе с пандемией. Необходимо, чтобы страны мира оказывали сопротивление этому», — подчеркнул он.

В свою очередь Чавушоглу отметил, что «турецкая сторона высоко ценит и надеется на дальнейшее углубление сотрудничества с КНР в области вакцин». «[Турция] выступает против политизации вакцин и готова работать с Китаем для содействия построению здорового сообщества», — резюмировал он.