Министр иностранных дел Китая Ван И и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, а также международные усилия по восстановлению стабильности в Афганистане. Об этом сообщил в воскресенье МИД КНР.

«Мы рады, что иранская сторона решила примкнуть к переговорам по СВПД, которые состоятся в конце текущего месяца, — приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. — Это свидетельствует о позитивном настрое Тегерана. США в одностороннем порядке вышли из соглашения по иранской ядерной проблеме и должны первыми предпринять шаги для того, чтобы исправить существующую ситуацию».

Как отметил глава МИД Китая, после того, как Соединенные Штаты вернутся к сделке, Иран сможет приступить к выполнению своих обязательств по СВПД. «Каждая из заинтересованных сторон должна усилить координацию, чтобы переговоры вернулись в нормальное русло, — добавил он. — Китай поддерживает укрепление сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии, поскольку это позволит создать благоприятную атмосферу для восстановления консультаций».

Ван И также поздравил Иран с успешным проведением 2-го совещания на уровне министров иностранных дел государств — соседей Афганистана, которое «состоялось в нужное время». Он напомнил, что Пекин примет у себя 3-й раунд встречи по афганскому вопросу и «для укрепления консенсуса, ради более плодотворных результатов» готов к усилению взаимодействия с Тегераном в соответствующем направлении.

«Китай и Иран поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, — подчеркнул китайский министр. — Вне зависимости от того, какие изменения произойдут на международной арене, Пекин будет твердо содействовать развитию дружественных связей с Тегераном».