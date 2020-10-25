Главы МИД Азербайджана и Армении вновь встретятся с сопредседателями в Женеве

Состоится совместная встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ и министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зохраба Мнацаканяна.

Об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Согласно информации, сопредседатели и министры иностранных дел встретятся 29 октября в Женеве.

«Сопредседатели и министры иностранных дел договорились вновь встретиться в Женеве 29 октября для обсуждения, достижения договоренности и начала осуществления в соответствии с согласованными сроками всех шагов, необходимых для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с основными принципами, принятыми лидерами Азербайджана и Армении», — сказано в заявлении сопредседателей.

| 2020-10-26T00:51:45+04:00 26 октября 2020, 01:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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