Главы МИД Азербайджана и Армении вновь встретятся с сопредседателями в Женеве

Состоится совместная встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ и министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зохраба Мнацаканяна.

Об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Согласно информации, сопредседатели и министры иностранных дел встретятся 29 октября в Женеве.

«Сопредседатели и министры иностранных дел договорились вновь встретиться в Женеве 29 октября для обсуждения, достижения договоренности и начала осуществления в соответствии с согласованными сроками всех шагов, необходимых для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с основными принципами, принятыми лидерами Азербайджана и Армении», — сказано в заявлении сопредседателей.