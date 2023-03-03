Министр обороны Армении Сурен Папикян будет отправлен в отставку, уже найден преемник.

Как передает #, об этом пишет газета «Грапарак».

В настоящее время власти решают, каким образом это реализовать, и на какую должность будет назначен Папикян.

В прессе все это время муссировались слухи о том, что на место Папикяна будет назначен председатель постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности, депутат от фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян. По всей видимости эту информацию распространяет сам Кочарян, так как премьер-министр Армении Никол Пашинян рассматривает на этом посту кандидатуру другого человека, пишет издание.

По данным газеты, премьер видит в качестве главы оборонного ведомства директора Службы национальной безопасности Армена Абазяна.