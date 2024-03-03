Отец трехкратного и действующего чемпиона «Формулы-1», нидерландца Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен призвал уйти в отставку руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера из-за скандала с домогательствами. Его слова приводит Daily Mail.

«В команде существует напряжение, пока он остается на своем посту. Команда находится под угрозой распада. Так продолжаться не может, ситуация взрывоопасная. Он изображает жертву, хотя сам является причиной возникших проблем», — сказал Ферстаппен-старший.

28 февраля «Ред Булл» вынес официальное решение по делу главы команды «Формулы-1» Кристиана Хорнера. Он был оправдан по итогам внутреннего расследования, которое провела головная компания. С него были сняты все обвинения, и он сохраняет за собой должность руководителя гоночного коллектива.

16 февраля стало известно, что одна из сотрудниц «Ред Булла» обвинила Хорнера в сексуальных домогательствах. В ответ Хорнер подал в суд на издание, опубликовавшее эту информацию, потребовав также написать опровержение.

Во время расследования Хорнер принял участие в подготовке команды к грядущему чемпионату в Бахрейне и Великобритании.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1». (gazeta.ru)