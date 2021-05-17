Главред 24news.ge: «Были задержаны 8 участников драки, которых вскоре отпустили»

17 мая 2021 года МВД Грузии призвало жителей Дманиси прекратить беспорядки и подчиниться требованиям правоохранительных органов. «МВД призывает противоборствующие стороны подчиниться законным требованиям полиции и сохранять спокойствие, чтобы не способствовать искусственному перерастанию бытового конфликта в межэтническое противостояние», – говорится в заявлении.

Конфликт между этническими азербайджанцами и мигрантами из Сванетии (горный регион Грузии) в Дманиси, который затем перерос в кровавую разборку с использованием бейсбольных бит и других подручных средств, как стало известно позднее, разгорелся после того, как владелец магазина-азербайджанец отказался дать пиво в долг сванам. В ответ сваны напали и разгромили магазин (https://zerkalo.az/potomu-chto-bardak-gruzinskij-ekspert-o-konlfikte-s-uchastiem-svanov-i-azerbajdzhantsev/).

Для предотвращения повторения противостояния в Дманиси и искусственной эскалации ситуации, на место мобилизованы сотрудники МВД Грузии. Есть задержанные и пострадавшие, включая полицейских.

«Вчера группа сванов потребовала от продавщицы магазина, принадлежащего азербайджанцу, проживающего в Дманисском районе отпустить им бесплатно спиртное. Она отказалась. Это и стало причиной беспорядков», — сказал # председатель общественного объединения «Soydaş» (Соотечественники), представляющего интересы азербайджанцев, проживающих в Грузии, Камран Рамазанлы.

По словам Рамазанлы, сваны, не получив алкоголь, стали оскорблять продавщицу нецензурными словами.

«За продавщицу заступились находящиеся рядом с магазином азербайджанцы. После этого многочисленная толпа сванов, вооруженная палками и кусками железа, напала на проживающих в Дманиси азербайджанцев. Такое происходит не в первый раз. Раньше сваны неоднократно нападали на азербайджанцев, торгующих на рынке», — сказал Камран Рамазанлы.

Как заявил # главный редактор сайта 24news.ge Азер Мамедов, сегодня проживающие в Дманисском районе азербайджанцы пытались провести акцию, во время которой потребовали наказать участников вчерашних беспорядков.

«Сваны вновь напали на них. Полиция пыталась остановить сван, но им удалось прорваться сквозь полицейские кордоны. Были задержаны около 8 человек, которых вскоре отпустили на свободу», — сказал нам Азер Мамедов.