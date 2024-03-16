Темнокожий политик впервые возглавит правительство Уэльса. 50-летний Воан Гетинг, победивший в субботу в борьбе за лидерство в Лейбористской партии Уэльса, 20 марта будет утвержден в должности первого министра региона. Выступление Гетинга, поблагодарившего голосовавших за него однопартийцев, транслировал телеканал Sky News.

«Будучи активистом Лейбористской партии почти 30 лет, я невероятно горжусь той поддержкой, которую я получил от членов нашей партии и движения», — сказал Гетинг. «Однако сегодня мы перевернули новую страницу в истории нашего народа, так как я не только имею честь быть первым темнокожим лидером европейской страны, но и представляю новое поколение [политиков, определяющих направление развития Уэльса после предоставления ему широкой автономии и учреждения Сенедда в 1999 году]», — добавил он. Политик обратил внимание на то, что сейчас Уэльс считается страной, хотя и входящей в состав Соединенного Королевства, не обладающей полным суверенитетом и не проводящей независимую внешнюю и оборонную политику.

Отец Гетинга — валлийский ветеринар, в 1970-х годах работавший в Африке, где он познакомился с замбийской крестьянкой, которую взял в жены и привез в Великобританию. Будущий первый министр Уэльса родился в Замбии и в Соединенное Королевство приехал в двухлетнем возрасте. Он получил юридической образование, активно участвовал в работе студенческих и профсоюзных организаций, специализировался на трудовом праве. Он был избран в Сенедд в 2011 году, с 2016 по 2021 год руководил Минздравом, а после этого возглавлял региональный Минфин.