Главный тренер – вне игры, командующий фронтом — в шоке, может местный «Левитан» порадует?

Итак, вчера вечером, после того, как стало известно, что число инфицированных коронавирусом в Азербайджане за сутки перевалило отметку 500, чего ранее не было, покрытая тайной мистики структура под названием «Объединение по управлению территориальными медицинскими отделениями» (TƏBİB) фактически призналась в собственном бессилии.

После того, как «корона» вероломно, без объявления войны (совсем как Германия в 1941 году) напала на Азербайджан, оперативно созданный TƏBİB, засучив рукава, взялся за дело. В начале нелегкой деятельности этой структуры все шло, вроде бы неплохо.

Число зараженных за сутки выражалось в десятках, и каждый раз выступая на брифингах руководитель TƏBİB Рамин Байрамлы был полон оптимизма.

Однако, спустя пару месяцев, оптимизма поубавилось, так как пресс-коференции интенсифицировались, и число зараженных в унисон с ними.

И вот наступил момент, когда стало ясно, что борьба TƏBİB с «короной» напоминает футбольное поле, где встретились сборные Азербайджана и Бразилии. Какая из сторон какая, думаю, объяснять, надобности нет.

Бразильцы, то бишь, «корона» перешла в атаку (при виде того, что азербайджанцы просто не знали, что делать с мячом), и вколотила пару десятков мячей в наши вороты. И это только на первой минуте. Главный тренер нашей сборной TƏBİB уверял своих игроков, что это пустяки, и мы разделаемся с «бразильцами» на раз. Наши поверили, и через пару минут сетка ворот колыхалась еще не один десяток раз.

Но мы продолжали играть, хотя было ясно, что, как минимум, первый тайм проигран безвозвратно и безнадежно. Было ясно всем, кроме TƏBİB. Он верил в победу, и потому, несмотря на травму нескольких наших ведущих игроков, выпустил на поле запасных.

И тут начался кураж. Сетка ворот была порвана, вратаря и защиты не было, пытающиеся сопротивляться искали другого тренера. Счет на сегодняшний день известен всем. Азербайджан проигрывает «короне» по всем фронтам.

Но что самое интересное, в этом поражении TƏBİB винит не себя, а исключительно игроков. Мол, не так играли, не туда смотрели, не тому пасовали. А ведь по сути спасовали то все, и в первую очередь, главный тренер.

Но, как было упомянуто выше, TƏBİB частично признался в своем неумении руководить, и решил переложить часть тяжести ответственности на должностное лицо более высокого уровня. И таким оказался Минздрав.

Так, согласно сообщению, амбулаторно-поликлиническая, скорая и неотложная медицинская помощь лицам, инфицированным коронавирусной инфекцией, будет оказываться Министерством здравоохранения, а стационарное лечение будет осуществлять TƏBİB, передают местные СМИ.

В целях совершенствования мер по контролю за санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и усиления борьбы с коронавирусной пандемией проводится ряд мероприятий. Одной из важных мер является качественное оказание амбулаторно-поликлинической, скорой и неотложной медицинской помощи, а также стационарного лечения лицам, инфицированным коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), уделение особого внимания этим областям и обеспечение выполнения процессов.

Проведение в период особого карантинного режима гигиенических и эпидемиологических, карантинно-организационных, в том числе профилактических мероприятий в очагах коронавирусной инфекции по городу Баку, выявление на местах лиц, инфицированных коронавирусной инфекцией и оказание им амбулаторно-поликлинической, скорой и неотложной медицинской помощи в домашних условиях будет осуществляться Министерством здравоохранения.

Предполагается привлечение к выявлению очагов коронавируса и организации медицинской помощи в этих очагах медицинских работников, работающих в санитарно-эпидемиологических, а также в вышеуказанных областях.

Организацию стационарного лечения лиц, инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа, будет осуществлять публичное юридическое лицо Объединение по управлению территориальными медицинскими отделениями (TƏBİB).

Говоря простым языком, Рамин Байрамлы сдал большую часть своих полномочий главе Минздрава Октаю Ширалиеву. А это означает, что футбольное поле, при нынешних условиях превратилось в поле битвы, где командующим фронтом выступает именно господин Ширалиев.

Но он пока молчит. Впрочем, почему пока? Ширалиев и до сих пор молчал. Но думается, что глава Минздрава, как Сталин в июне 1941 года, просто в шоке. И оправившись от «вероломства короны», наш министр выработает стратегический план, как разбить «врага» наголову. А пока будем ждать, как вечером, в обычном русле, местный Левитан объявит, что «враг трусливо наступает». Но, как известно, слова – ничто, а факты и цифры – все…