Главарь военной хунты в Мьянме, захватившей власть в стране путем переворота 1 февраля, генерал Мин Аун Хлайн по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу принял участие в IX Московской конференции по международной безопасности, сообщает Агентство Анадолу.

Выступая на конференции, Хлайн заявил о том, что военное руководство прилагает усилия для обеспечения стабильности в Мьянме.

По его словам, свергнутые власти страны игнорировали демократию.

«Все нынешние процессы в Мьянме – попытка находящего у власти правительства восстановить демократическую систему, разрушенную предыдущим правительством», — сказал Хлайн.

В Мьянме 1 февраля армия объявила о захвате власти, задержав министра иностранных дел и государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководящих лиц.

В настоящее время власть в стране находится в руках начальника Генштаба ВС Мьянмы Мина Ауна Хлайна.

Военные заявили, что переворот стал ответом на обвинения в массовых фальсификациях на выборах 8 ноября 2020 года.

Вслед за переворотом в стране был объявлен режим ЧП.

Вследствие военного переворота в Мьянме своих должностей лишились 24 министра и их заместители.