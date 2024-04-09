Президент США Джо Байден планирует поучаствовать в мирной конференции по Украине, которую намерена провести Швейцария. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), ссылаясь на источники.

Как отмечает издание, официальные подтверждения в таких случаях обычно делаются незадолго до мероприятия, тем более что Швейцария и Украина пока еще не отправили приглашения сторонам, которые должны принять участие в конференции.

8 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники назвало возможную дату проведения первого мирного саммита по Украине в Швейцарии. Ожидается, что мероприятие пройдет 16–17 июня текущего года.