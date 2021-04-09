Глава ВОЗ допустил снижение эффективности вакцин от COVID-19

Существующие вакцины против COVID-19 могут быть недостаточно эффективными при значительных мутациях коронавируса.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что выступает за глобальную солидарность стран в борьбе с коронавирусом, и подчеркнул, что разделенный мир не победит COVID.

«Как вы знаете, вирус быстро меняется, происходит мутация, и у нас есть несколько вариантов из разных стран. Если изменение мутации вируса достаточно значительное, если изменение поведения вируса достаточно значительное, даже те вакцины, которые у нас есть сейчас, могут не сработать», — сказал Гебрейесус в ходе вебинара, организованного Всемирным банком.

Он подчеркнул, что если оперативно не увеличить охват вакцинацией, вирус получит пространство для распространения, циркуляции и последующей мутации. Глава ВОЗ добавил, что в этом случае новые варианты COVID-19, против которых существующие препараты неэффективны, проникнут и в те страны, где охват вакцинацией высок.